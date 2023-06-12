Российские захватчики накрывают населенные пункты смертельным огнем из артиллерии, минометов и ракетного вооружения.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, враг бил по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Так, сегодня утром в результате обстрела села Ольховатка Купянского района получил ранение 40-летний мужчина.

Кроме того, ночью враг нанес ракетный удар по селу Хорошево Харьковского района.

«Разрушен 2-этажный жилой дом, еще один 2-этажный дом поврежден, произошел пожар. К счастью, в домах никто не проживал, без пострадавших», – сообщил Синегубов.

А утром, около 5:30 утра, россияне нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района.

«Поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Получил ранение 33-летний гражданский мужчина», - рассказал Синегубов о последствиях атаки.

В Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере два жилых дома.

В селе Липцы Харьковского района также поврежден частный дом.

В результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Циркуны повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, гаражи и хозяйственные постройки.

Также Синегубов сообщил о трагедии в селе Новая Гусаровка Изюмского района.

Там на собственном подворье на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 55-летний гражданский мужчина.

Его госпитализировали с ранениями.

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