Россияне не прекращают попытки окончательно стереть с лица земли когда-то живописный поселок на Луганщине.

О новых случаях, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, практически каждый день, за незначительным исключением, россияне идут на Белогоровку.

«Теряют личный состав и средства и отступают. Следующее утро или вечер – тоже самое. Наши ребята там надежно обороняются уже много месяцев. Враг видит недоступность украинских позиций, поэтому все чаще применяет авиацию…», – рассказал Лысогор.

С нее, сообщил Лысогор, противник ударил вчера по Новоселовскому.

Кроме того, враг применяет артиллерию. Под новыми обстрелами оказались Диброва, Невское и Белогоровка.

Белогоровка - населенный пункт в Луганской области, который россия превратила в сплошные руины за считанные месяцы.

Несмотря на то, что Белогоровка - первый населенный пункт в Луганской области, освобожденный от России еще осенью, российские оккупанты продолжают уничтожать этот клочок земли всеми возможными средствами.

Защитники называют Белогоровку форпостом Луганской области, поскольку ее контроль позволяет рассредоточить большую численность россиян на нескольких направлениях на востоке.

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