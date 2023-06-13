Про страшні наслідки ворожого удару повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише Politeka.net.
"Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.
Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», - повідомив Вілкул.
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Додамо, за деякими даними вже відомо про двох загиблих і 13 постраждалих.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої ночі, попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною.
Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», 1 - знищено нашими захисниками.
Тим часом повітряна тривога знов шириться Україною – вже друга з початку доби.
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Також повідомлялось. що було названо головний провал російської армії під Бахмутом.
Крім того, Politeka писала, що помер близький друг Путіна, який катався до Криму.