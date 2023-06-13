Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу продолжает расти.

Так, на данный момент известно о шести погибших, пишет Politeka.net.

Спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о трех погибших, 25 раненых и людях, которые остаются под завалами.

В свою очередь Днепропетровская областная прокуратура сообщает, что при осмотре мест событий в Кривом Роге обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается.

Повреждены дома, предприятия, автомобили. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, ночью российские захватчики нанесли страшный ракетный удар по Кривому Рогу – попали в 5 объектов: многоэтажное здание, предприятия, склады.

"Я слышала звук... Стекло посыпалось. Потом взрыв такой страшный, что невозможно. Я кричу: дед, дед! Он не отзывается. Я потихоньку поднялась, и он поднялся. Смотрю, палец держит, и на ноге стекло - его наверное задело" , – рассказала жительница Кривого Рога о ночной атаке.

Женщина и ее муж живут рядом с домом, в который попала ракета.

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Также сообщалось, что после ракетного удара под завалами ищут людей.