Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, новая атака произошла минувшей ночью.

«В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших», – сообщал Синегубов.

Кроме того, поврежден фасад здания в Киевском районе города.

О последствиях атаки также рассказали в ГСЧС.

По их словам, 13 июня в 03:16 спасателям поступила информация о попадании вражеского ударного беспилотника в складское здание в одном из районов Харькова. В результате возник масштабный пожар.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений ГСЧС площадь возгорания составила около 1000 кв.м. Горели крыша и конструктивные элементы здания, а также хранившееся в нем имущество», - рассказали спасатели.

На месте атаки работали 82 спасателя и 18 единиц основной и специальной техники. Пожар был ликвидирован в 08:00.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Добавим, что за прошедшие сутки враг также атаковал со ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины.

Тем временем стало известно, что россия получает "шахеды" гораздо более крупными партиями. Так, согласно данным британской разведки, есть вероятность, что от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом Россия перешла к крупным партиям, отправляемым кораблями из Ирана через Каспийское море.

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