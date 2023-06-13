Так, на даний момент віже відомо про шістьох загиблих, пише Politeka.net.

Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих, 25 поранених і людей, які залишаються під завалами.

У свою чергу Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що під час огляду місць подій у Кривому Розі виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється.

Пошкоджені будинки, підприємства, автівки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, вночі російські загарбники нанесли страшний ракетний удар по Кривому Рогу – влучили у 5 об`єктів: багатоповерховий будинок, підприємства, склади.

"Я чула звук... Скло посипалося. Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло його напевно зачепило", — розповіла мешканка Кривого Рогу про нічну атаку.

Жінка і її чоловік живуть поруч з будинком, в який влучила ракета.

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Також повідомлялось, що після ракетного удару під завалами шукають людей.