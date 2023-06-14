Оккупанты атаковали мирный украинский город с акватории Черного моря, пишет Politeka.net со ссылкой на ОК "Юг"

Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, две ракеты сбиты.

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Шесть человек получили ранения.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м

Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов.

Под ними могут находиться люди.

В Сети также появились кадры с места атаки.

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Также сообщалось, что многоэтажки посыпались после нового ракетного удара.