Оккупанты атаковали мирный украинский город с акватории Черного моря, пишет Politeka.net со ссылкой на ОК "Юг"
Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, две ракеты сбиты.
В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.
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Шесть человек получили ранения.
Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м
Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов.
Под ними могут находиться люди.
В Сети также появились кадры с места атаки.
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Также сообщалось, что многоэтажки посыпались после нового ракетного удара.