Про нову атаку, як пише Politeka.net, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, рашисти вдарили по Авдіївці зранку 12 червня двома ракетами.
Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
«Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі», - повідомив Кириленко про наслідки.
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За попередньою інформацією, минулося без загиблих; пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні.
«Ще одне українське місто росіяни стирають із земної поверхні, незважаючи на людей, які досі в ньому залишаються…», - підкреслив Кириленко.
На фото можна побачити, що один з житлових будинків перетворився на руїни.
Раніше Кириленко повідомляв, що за 11 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще дві людини в області дістали поранення.
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Також повідомлялось, що росіяни після підриву Каховської ГЕС готують страшну катастрофу на хімзаводі.
Крім того, Politeka.net писала, що розкрито реальне ставлення росіян до "героїв сво".