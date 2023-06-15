Как сообщают городские паблики, возле станци метро «Дворец Украина» нашли пчелиное семейство, пишет Politeka.net.

Отметим, обычно пчелы просто так не жалят. Ужаление происходит, когда пчелу нечаянно придавить, или она запутается в волосах, или ей не понравится запах человека.

Напомним, при укусе пчелы не надо пытаться выдавить жало пальцами, так как в нем может оставаться ещё немного яда, который также попадет в ранку и ухудшит состояние пострадавшего.

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К месту укуса пчелы необходимо приложить ватку, смоченную антисептиком.

Добавим, что в Киеве также вспыхнул пожар, однако спасателям удалось предотвратить худшее.

Так, в Голосеевском районе ночью загорелось хозяйственная постройка.

Спасатели быстро локализовали пожар и изъяли два газовых баллона, которые могли взорваться в любойй момент.

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