Как сообщают городские паблики, возле станци метро «Дворец Украина» нашли пчелиное семейство, пишет Politeka.net.
Отметим, обычно пчелы просто так не жалят. Ужаление происходит, когда пчелу нечаянно придавить, или она запутается в волосах, или ей не понравится запах человека.
Напомним, при укусе пчелы не надо пытаться выдавить жало пальцами, так как в нем может оставаться ещё немного яда, который также попадет в ранку и ухудшит состояние пострадавшего.
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К месту укуса пчелы необходимо приложить ватку, смоченную антисептиком.
Добавим, что в Киеве также вспыхнул пожар, однако спасателям удалось предотвратить худшее.
Так, в Голосеевском районе ночью загорелось хозяйственная постройка.
Спасатели быстро локализовали пожар и изъяли два газовых баллона, которые могли взорваться в любойй момент.
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