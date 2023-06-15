В центре украинской столицы обнаружили совершенно неожиданную и даже жутковатую находку.

Как сообщают городские паблики, возле станци метро «Дворец Украина» нашли пчелиное семейство, пишет Politeka.net.

Отметим, обычно пчелы просто так не жалят. Ужаление происходит, когда пчелу нечаянно придавить, или она запутается в волосах, или ей не понравится запах человека.

Напомним, при укусе пчелы не надо пытаться выдавить жало пальцами, так как в нем может оставаться ещё немного яда, который также попадет в ранку и ухудшит состояние пострадавшего.

К месту укуса пчелы необходимо приложить ватку, смоченную антисептиком.

Добавим, что в Киеве также вспыхнул пожар, однако спасателям удалось предотвратить худшее.

Так, в Голосеевском районе ночью загорелось хозяйственная постройка.

Спасатели быстро локализовали пожар и изъяли два газовых баллона, которые могли взорваться в любойй момент.

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