В окупованому росіянами Донецьку ранок почався, як кажуть, не з кави.

У місті палає сильна пожежа, пише Politeka.net. Мережею ширяться кадри, на яких можно побачити, що над окупованим містом здіймається стовп чорного диму.

«Ленінский район Бавовна прилетіла», «Жирна бавовна у Донецьку», «Гарно розквітає», - обговорюють кадри користувачі соцмереж.

Додамо, днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.

«Звільнили Херсон - звільнимо й Донецьк!», - кажуть вони.

Також стало відомо, що троє російських окупантів взяті в полон воїнами ССО України та їхніми побратимами із дружнього підрозділу Сил оборони.

Це сталося під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Під час подальшої роботи із полоненими з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України. За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу.

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Також повідомлялось, що росіяни провалили штурми на багатьох напрямках.

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