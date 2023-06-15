Трагедии, в результате которых оборвались детские жизни, можно было предотвратить.

Очередная страшная новость всколыхнула Украину – в водоеме на Белоцерковщине утонул 10-летний мальчик, пишет Politek.net.

Как рассказали в полиции Киевщины, сегодня ученик пятого класса пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел ко дну.

«Почти час медики совместно с полицейскими проводили реанимационные мероприятия по спасению малолетнего. К сожалению, мальчик не выжил», – сообщили правоохранители.

Таким образом с начала лета на водоемах Украины погибли уже 7 детей.

«Призываем родителей пообщаться с детьми по поводу опасности купания без сопровождения взрослых! Берегите самое дорогое!», - подчеркивают полицейские.

Добавим, тем временем мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила данные о 69 пострадавших и 20 детях, погибших из-за мин и взрывоопасных предметов в период с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2023 года.

Из-за вторжения России Украина является одной из самых заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами стран в мире.

«Дети познают мир и взрослеют, получая новый опыт и впечатление, но иногда это связано с рискованным поведением. Во время летних каникул такие риски могут усугубляться, ведь обычно дети проводят больше времени без присмотра взрослых…», - отметил Старший координатор гуманитарной программы ЮНИСЕФ в Украине Мустафа Бен Мессауд.

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