У центрі української столиці виявили зовсім несподівану і навіть моторошну знахідку.

Як повідомляють міські паблики, біля станції метро «Палац Україна» знайшли бджолину родину, пише Politeka.net.

Зазначимо, зазвичай бджоли просто так не жалять. Ужалення відбувається, коли бджолу ненароком придавити, або вона заплутається у волоссі, або їй не сподобається запах людини.

Нагадаємо, при укусі бджоли не треба намагатися видавити жало пальцями, тому що в ньому може залишатися ще трохи отрути, яка також потрапить у ранку і погіршить стан потерпілого.

До місця укусу бджоли необхідно додати ватку, змочену антисептиком.

Додамо, що в Києві також спалахнула пожежа, проте рятувальникам вдалося запобігти найгіршому.

Так, у Голосіївському районі вночі спалахнула господарська споруда.

Рятувальники швидко локалізували пожежу та вилучили два газові балони, які могли вибухнути будь-якої миті.

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