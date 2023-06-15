Як повідомляють міські паблики, біля станції метро «Палац Україна» знайшли бджолину родину, пише Politeka.net.
Зазначимо, зазвичай бджоли просто так не жалять. Ужалення відбувається, коли бджолу ненароком придавити, або вона заплутається у волоссі, або їй не сподобається запах людини.
Нагадаємо, при укусі бджоли не треба намагатися видавити жало пальцями, тому що в ньому може залишатися ще трохи отрути, яка також потрапить у ранку і погіршить стан потерпілого.
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До місця укусу бджоли необхідно додати ватку, змочену антисептиком.
Додамо, що в Києві також спалахнула пожежа, проте рятувальникам вдалося запобігти найгіршому.
Так, у Голосіївському районі вночі спалахнула господарська споруда.
Рятувальники швидко локалізували пожежу та вилучили два газові балони, які могли вибухнути будь-якої миті.
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