Ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков рассказал о планах, но нарвался на критику.

Ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков объявил о гастролях по Украине, включив в них Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье и Каменское. Звезда опубликовал приглашение в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Друзья, привет! Неделя не могла выставить эту новость… Сегодня, все же, выставляю. Ибо много вопросов. Это все города тура Украины. Так что если нет вашего города в списке - добро пожаловать в эти", - написал Бедняков.

"Спасибо. И очень вас жду. Вам понравится. Отвечаю. И помните: из каждого приобретенного вами билета идет помощь защитникам Украины", - подытожил специалист.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации:

"Почему не едете в Одессу? С большим удовольствием придем на встречу!", "Мариуполь ждет в Запорожье, очень", "Что не так с Николаевом? Почему к нам никто не едет",

"Очень ждали в Киеве. Но все равно, успехов в туре, 100% будет классно))",

"Почему никто не приезжает в Николаев?",

"Лучший ведущий Украины, обожаю еще со времен Решки",

"Андрей, это вы так хорошо поете? Если не ошибаюсь, это же стиль гранж?".

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