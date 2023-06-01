Популярный украинский комик и ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя и состоит в браке со звездой "Женского квартала" Настей Короткой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Андрей Бедняков повеселил украинцев кадром со своего выпускного альбома.

В своих Instagram-сторис Андрей Бедняков выложил фото, которое сделал на телефон, видимо, из альбома выпускников 2004 года. На снимке еще совсем юный телеведущий позирует в полосатой рубашке с модным на то время украшением на шее. При этом можно заметить, что у выпускника довольно длинные волосы и еще нет густой бороды, как сейчас, а лицо серьезное и сосредоточенное. Похоже, именно так выглядел Андрей Бедняков в своей мариупольской юности до того, как стал популярным.

Отметим, что жена шоумена Андрея Беднякова актриса "Женского квартала" Анастасия Короткая в настоящее время с двумя детьми живет в США, штат Калифорния. Туда артистка выехала в начале полномасштабного вторжения россии в Украину еще беременной и уже в Америке на свет появился сын супругов Остап. По словам Насти, их отношения с мужем на расстоянии только укрепились, так как они много переоценили в своей жизни.

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