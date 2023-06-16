Как сообщают в Генштабе ВСУ, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары.
На Купянском направлении противник также нанес авиационный удар в районах населенных пунктов.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки в Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, нанес авиационные удары.
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На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.
На востоке оккупанты продолжают концентрировать значительное количество сил и средств. Россия подтягивает резервы с других направлений. Так, с юга на восток переместили вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.
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