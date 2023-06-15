Під час жорстого бою з російськими загарбниками легендарна БМП Bradley виявилася охоплена вогнем.

Як розповіли в Міністерстві оборони України, російські окупанти влучили у Bradley «градом».

«На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся», - цитують в Міноборони бійців з 47-ї бригади.

Як з’ясувалось, екіпаж цього “Бредлі” успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений “Бредлі” вже на ремонті.

"Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів. Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", - зазначили в Міноборони.

Додамо, раніше в Мережі з’явилися кадризапеклого бою українських воїнів з окупантами, під час якого ЗСУ втратили танк Leopard 2 і кілька БМП Bradley.

Воїн позивним "Чех" пізніше розповів, що під час того бою ЗСУ відпрацювали "на 110%". Росіяни понесли величезні втрати, їхні рації "тріщали, кричали, матюкалися і плакали".

В Міноборони, в свою чергу, розповідали, що окупанти щільно замінували поля і чинять активний опір, через це українським військам дуже складно вести контрнаступ.

M2 Bradley - бойова машина піхоти, розроблена в США наприкінці 1970-х років на заміну вже застарілому на той час бронетранспортеру M113.

При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських БМП-1 в декількох війнах і орієнтувалися на німецькі Marder.

І до нинішнього моменту "Бредлі" залишається фактично єдиною повноцінною БМП на озброєнні американської армії.

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