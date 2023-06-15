Як розповіли в Міністерстві оборони України, російські окупанти влучили у Bradley «градом».
«На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся», - цитують в Міноборони бійців з 47-ї бригади.
Як з’ясувалось, екіпаж цього “Бредлі” успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений “Бредлі” вже на ремонті.
"Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів. Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", - зазначили в Міноборони.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Нас захоплять, візьмуть 5 мільйонів українців і відправлять на Європу, - Георгій Біркадзе про первинні плани путіна
У чому росіяни мають перевагу і чи триває наступ ЗСУ: розкрито важливі подробиці
"Бумеранг": ще одне велике російське місто йде під воду, в Мережі говорять про карму
Авто з українцями перетворилося на решето: багато загиблих
Додамо, раніше в Мережі з’явилися кадризапеклого бою українських воїнів з окупантами, під час якого ЗСУ втратили танк Leopard 2 і кілька БМП Bradley.
Воїн позивним "Чех" пізніше розповів, що під час того бою ЗСУ відпрацювали "на 110%". Росіяни понесли величезні втрати, їхні рації "тріщали, кричали, матюкалися і плакали".
В Міноборони, в свою чергу, розповідали, що окупанти щільно замінували поля і чинять активний опір, через це українським військам дуже складно вести контрнаступ.
M2 Bradley - бойова машина піхоти, розроблена в США наприкінці 1970-х років на заміну вже застарілому на той час бронетранспортеру M113.
При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських БМП-1 в декількох війнах і орієнтувалися на німецькі Marder.
І до нинішнього моменту "Бредлі" залишається фактично єдиною повноцінною БМП на озброєнні американської армії.
Останні новини України:
Окупанти отримали по зубах на багатьох напрямках.
Також повідомлялось, що Україна пережила ще одну страшну ніч.
Крім того, стало відомо про трагедію на Сумщині - авто з людьми перетворилося на решето, багато загиблих.