На дорогах в центральном районе Киева начали образовываться масштабные пробки и пробки.

Также можно увидеть много правоохранителей и полицейские машины, пишет Politeka.net.

Водителей призывают планировать свой машрут заранее.

Как выяснилось, сегодня, 16 июня, движение по центральным улицам Киева будет ограничено.

«Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут раньше времени», - призвали ранее в КГГА.

Впоследствии появилась информация, что движение в направлении центра столицы перекрыто из-за визита делегации лидеров африканских стран.

Позже стало известно, что в Киев приехал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Добавим, совсем недавно Рамафоса разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону.

Говорили, в частности, об Украине.

Как сообщили в Кремле, Путин поддержал высказанную Рамафосой идею по поводу участия группы африканских лидеров в "обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта".

Последние новости Украины:

Начинают проявляться новые страшные последствия подрыва Каховской ГЭС.

Также сообщалось о ночной атаке "Шахедов" на Украину.

Небо под Курском стало красным после взрыва.