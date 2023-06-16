Также можно увидеть много правоохранителей и полицейские машины, пишет Politeka.net.
Водителей призывают планировать свой машрут заранее.
Как выяснилось, сегодня, 16 июня, движение по центральным улицам Киева будет ограничено.
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«Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут раньше времени», - призвали ранее в КГГА.
Впоследствии появилась информация, что движение в направлении центра столицы перекрыто из-за визита делегации лидеров африканских стран.
Позже стало известно, что в Киев приехал президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Добавим, совсем недавно Рамафоса разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону.
Говорили, в частности, об Украине.
Как сообщили в Кремле, Путин поддержал высказанную Рамафосой идею по поводу участия группы африканских лидеров в "обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта".
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Также сообщалось о ночной атаке "Шахедов" на Украину.