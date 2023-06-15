Підрив Каховської ГЕС вже приніс українцям дуже багато горя, але багато проблем ще попереду.

Так, будинки мешканців Херсонщини руйнуються повністю, стелі обвалюються, в стінах з’являються тріщини. І навіть там, де з підвалів уже відкачали воду, вона підступає знову.

«Вода відступила. Але наслідки лише починають проявлятися», - констатують в Херсонській ОВА.

Місцеві мешканці села Комишані розповідають, що на деревах після відходу воду залишились чорні полоси – це залишки нафти.

«Тут йшов нафтопровід, вин вимився. І це все в хатах, цей мазут…. Все було в мазуті», - розповідають люди.

В деяких будинках, які встояли, жити більше неможливо – вони тріщать і сипляться.

Додамо, станом на 08:00 15 червня на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,83 м.

Підтопленими залишаються 27 населених пунктів (1923 будинки) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Тим часом збитки державного майна меліоративних систем та каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС вже складають 150-160 млрд гривень.

Точні цифри можна буде визначити після деокупації територій. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами.

«Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо», - констатують спеціалісти.

Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% в Дніпропетровській областях, а також водосховище було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення.

Нагадаємо, що деяким українцям після підриву Каховської ГЕС виплатять нову грошову допомогу.

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