В частности, в Луганске.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Луганскую ОВА, по Райгородке и Макеевке нанесены авиаудары.
Кроме того, противник снова активизировался на Сватовщине – попытался наступать на Стельмаховку, но получил огневый ответ от украинских защитников и отошел.
«Враг не уменьшает и количество применяемой на нашем участке фронта авиации. На этот раз авиаудар он направил по Райгородке и Макеевке. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка», - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что военные госпитали на Луганщене переполнены ранеными оккупантами.
Тех, кого более или менее удалось стабилизировать, они сразу выписывают и возвращают на фронт, чтобы освободить койко-кровати для других. С погибшими вообще все проще – их отправляют в крематории.
Тем временем в Сети появились кадры удара ВСУ по скоплению российских войск в окрестностях поселка Жилловка под Кременной в Луганской области.
В результате этого удара могли погибнуть более сотни оккупантов.
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