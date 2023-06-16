Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів.

На Куп’янському напрямку противник також завдав авіаційного удару в районах населених пунктів.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, завдав авіаційних ударів.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області.

Додамо, раніше в Міноборони України повідомили, що українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

На сході окупанти продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів. Росія підтягує резерви з інших напрямків. Так, з півдня на схід перемістили ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

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