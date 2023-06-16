Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів.
На Куп’янському напрямку противник також завдав авіаційного удару в районах населених пунктів.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, завдав авіаційних ударів.
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На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.
На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області.
Додамо, раніше в Міноборони України повідомили, що українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.
На сході окупанти продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів. Росія підтягує резерви з інших напрямків. Так, з півдня на схід перемістили ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.
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