Брат был единственным, кто мог провести время с отцом и попрощаться с ним, однако и сам вскоре оказался в ловушке.

Ольга Кифьяк-фон-Краймер, талантливая киевская артистка, известна своим исполнением балетных ролей в Национальном академическом театре оперы и балета Украины. Она является заслуженной артисткой страны и занимает место среди выдающихся украинских балерин, получивших признание на многочисленных международных конкурсах.

Однако жизнь Ольги изменилась в начале войны, когда ее отец, Петр Кифьяк, скончался от сердечного приступа, не выдержав стресса, вызванного обстановкой. Несколько месяцев спустя, в Бахмуте, погиб старший брат Ольги, Дмитрий Кифьяк, который ушел на войну в качестве добровольца.

Из-за случайного стечения обстоятельств родители Ольги, проживающие в Черновицкой области, оказались в Киеве всего за два дня до начала войны и оказались в настоящей ловушке. Отец Ольги испытывал сильный стресс, отказывался укрываться в бомбоубежище и настаивал на возвращении домой.

Брат был единственным, кто мог провести время с отцом и попрощаться с ним, после возвращения отец не выдержал стресса:

«Нас в семье четверо детей, и так получилось, что никто не смог приехать из-за войны: сестра живет во Франкфурте, еще один брат – в Вене, я была в Америке. У меня гастроли и обязательства. И Дмитрий был единственным, кто смог попрощаться с папой.

Я помню тот день, когда мы виделись в последний раз. Дмитрий начал собирать вещи. И говорит: я уезжаю в Бахмут. У меня было такое чувство, что я действительно последний раз его вижу. Брат так сказал: "Я не знаю, вернусь или нет"».

Позже стало известно, что вместе с Дмитрием погибли еще пять молодых парней. В здании, где они находились, произошло несколько обстрелов, и не все успели спуститься в подвал.

Дмитрия похоронили рядом с его отцом, на Буковине. Маленький сын Лука вырезал для своего отца сердечко, которое уложили в могилу.

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