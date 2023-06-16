Ольга Кифьяк-фон-Краймер, талантливая киевская артистка, известна своим исполнением балетных ролей в Национальном академическом театре оперы и балета Украины. Она является заслуженной артисткой страны и занимает место среди выдающихся украинских балерин, получивших признание на многочисленных международных конкурсах.
Однако жизнь Ольги изменилась в начале войны, когда ее отец, Петр Кифьяк, скончался от сердечного приступа, не выдержав стресса, вызванного обстановкой. Несколько месяцев спустя, в Бахмуте, погиб старший брат Ольги, Дмитрий Кифьяк, который ушел на войну в качестве добровольца.
Из-за случайного стечения обстоятельств родители Ольги, проживающие в Черновицкой области, оказались в Киеве всего за два дня до начала войны и оказались в настоящей ловушке. Отец Ольги испытывал сильный стресс, отказывался укрываться в бомбоубежище и настаивал на возвращении домой.
Брат был единственным, кто мог провести время с отцом и попрощаться с ним, после возвращения отец не выдержал стресса:
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Много полиции срочно стянули в центр Киева, движение перекрыто: что происходит
"Парадокс Бахмута": у ВСУ появилась возможность обрушить всю линию фронта
Растет количество погибших детей, страшная новость всколыхнула Украину: "Сегодня…"
Каменских обратилась к украинцам с деликатным вопросом, нуждается в помощи: "Приходится переживать..."
«Нас в семье четверо детей, и так получилось, что никто не смог приехать из-за войны: сестра живет во Франкфурте, еще один брат – в Вене, я была в Америке. У меня гастроли и обязательства. И Дмитрий был единственным, кто смог попрощаться с папой.
Я помню тот день, когда мы виделись в последний раз. Дмитрий начал собирать вещи. И говорит: я уезжаю в Бахмут. У меня было такое чувство, что я действительно последний раз его вижу. Брат так сказал: "Я не знаю, вернусь или нет"».
Позже стало известно, что вместе с Дмитрием погибли еще пять молодых парней. В здании, где они находились, произошло несколько обстрелов, и не все успели спуститься в подвал.
Дмитрия похоронили рядом с его отцом, на Буковине. Маленький сын Лука вырезал для своего отца сердечко, которое уложили в могилу.
Последние новости Украины:
Небо стало красным после "бавовны" под Курском.
Нашли в луже крови – трагедия произошла на футбольном поле в Украине.
Также сообщалось, что наконец-то выяснилась судьба экипажа Брэдли после жестокого боя.