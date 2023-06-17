Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Politeka Online развеял опасения украинцев из-за угрозы трупного яда на затопленной территории Херсонщины.

"В наличии какого-то особого трупного яда медицинская наука давно сомневается. То есть это дополнительный источник бактериального загрязнения, но не более того. В целом рыба, которая останется на суше, которая сейчас создает жуткий запах, подвергается процессам гниения — тут природа позаботилась о естественной нейтрализации. Все это превратится в удобрение. Мы получим огромные поля с огромным слоем ила, который прекрасные создает условия для растений. Если дамбу не восстановят, там будет огромный луг. Я сейчас поводов тут для особого беспокойства не вижу. По поводу этих полей только пережить этот жуткий запах", — заявил доктор Комаровский.

Евгений Комаровский также объяснил, что по поводу химической опасности из-за затопления, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, сперва нужно услышать информацию от экспертов.

"Когда профессионалы скажут, что на оставшихся после отхода воды полях высокая концентрация... Дальше профессионал назовет чего: свинца там и так далее. Тогда я смогу комментировать, какие риски для здоровья это несет и что нам всем с этим делать. Я сейчас пока не совсем разделяю вот это вот все, что там куча всего. Оно все в Черном море скорее, оно туда его уносило массово", — добавил доктор Комаровский.

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