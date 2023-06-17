42-летний глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уже давно женат. Вместе с женой Юлией он воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына Руслана.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил видео, как его жена собирается на тренировку по стрельбе, пока он вместе с 6-летним сыном будет заниматься домашними делами (чтобы посмотреть, пролистайте новость вниз).

"Мама уехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас с сыном убираться дома", - написал Виталий Ким под видео на российском языке.

Поклонники Виталия Кима в комментариях засыпали его жену комплиментами, но многих возмутило то, что чиновник продолжает делать публикации на языке страны-агрессора:

"господин чиновник получает зп с налогов, которые ему платят в Украине, и всю коммуникацию в социальных сетях должен вести на украинском языке";

"Дело в том, что когда люди видят подпись на рашистском, они, как стадо начинают автоматически писать комментарии также на рашистском. Разве это не повод задуматься? Если ты впереди стада и оно на тебя равняется, ЗАЧЕМ использовать язык ВРАГА И захватчика???🤯" ;

"кругом тот грязный "язык"...мало раша принесла беды, что дальше государственные мужи распространяют руцкий".

Напомним, о необычности своего сына Виталий Ким рассказывал в интервью Елене Кравец.

Также сообщалось, что Виталий Ким записал видеообращение к украинцам, касается мобилизации и повесток.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.