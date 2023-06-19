Предупреждение об ухудшении погодных условий сделал УкрГидрометцентр, пишет Politeka.net.
По данным синоптиков, возможны град и шквалы.
«19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)», - говорится в сообщении.
Украинцев призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Мобилизация в Украине: в Ивано-Франковске разъяснили приказ о 10-дневном сроке прибытия в ТЦК
"Все плохо": у россиян новая критическая проблема на фронте, появились хорошие новости для украинцев
"Приехали не ради мирного плана": выяснилось, зачем на самом деле африканские лидеры побывали в Украине
В россии подняли военный мятеж, путина публично послали: чем обернулось решение пригожина
Также синоптики прогнозируют, что на остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем в Крыму кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, на востоке страны ночью 12-17°, днем 22-27°.
Добавим, из-за непогоды в Ивано-Франковской области осложнен проезд в пять сел Верховинского района.
В результате большого количества осадков размыло дорогу местного значения Ильци — Буркут, поэтому отсутствовал проезд в села Зеленое и Явирник.
Больше всего пострадали Зеленская и Белобережская общины. Также подтоплены приусадебные участки, расположенные вблизи реки Черемош.
Последние новости Украины:
Россияне наступают – на каких направлениях и есть ли у врага успехи.
Также сообщалось о трагической гибели полицейского и его маленького сына.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России заговорили о свержении путинского режима.