В некоторых областях Украины, сегодня, 19 июня, объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об ухудшении погодных условий сделал УкрГидрометцентр, пишет Politeka.net.

По данным синоптиков, возможны град и шквалы.

«19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем ​​в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)», - говорится в сообщении.

Украинцев призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

Также синоптики прогнозируют, что на остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем ​​в Крыму кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, на востоке страны ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

Добавим, из-за непогоды в Ивано-Франковской области осложнен проезд в пять сел Верховинского района.

В результате большого количества осадков размыло дорогу местного значения Ильци — Буркут, поэтому отсутствовал проезд в села Зеленое и Явирник.

Больше всего пострадали Зеленская и Белобережская общины. Также подтоплены приусадебные участки, расположенные вблизи реки Черемош.

Последние новости Украины:

Россияне наступают – на каких направлениях и есть ли у врага успехи.

Также сообщалось о трагической гибели полицейского и его маленького сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России заговорили о свержении путинского режима.