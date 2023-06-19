Как выяснилось, трое мужчин подняли шум в помещении магазина на Литовском проспекте, пишет Politeka.net.
Продавщица сделала им замечание.
«Один из мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ответил грубым ругательством и достав из сумки оружие, направил его на работницу и других посетителей», - рассказали в полиции обстоятельства инцидента.
Женщина не растерялась и вызвала службу охраны и полицию. Злоумышленника удалось задержать – им оказался уроженец Киевской области, 1984 года рождения.
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Мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления и умышленное убийство.
Происхождение оружия, которым он угрожал продавцу и другим посетителям магазина, устанавливается. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, ранее в Киеве были задержаны квартирные грабители. Пятеро злоумышленников, предварительно разделив роли и воспользовавшись отмычками, залезли в квартиру 65-летнего киевлянина.
Правоохранители задержали воров в тот момент, когда они с награбленным шли к машине.
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