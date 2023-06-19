Про трагедію, як пише Politeka.net, розповіли в поліції Києва. Все сталося 17 червня у будинку на вулиці Уманській. Там, на східцевому майданчику було виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат.
Поліцейські з’ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській, де у подальшому вживали психотропні речовини - солі PVP.
«Після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими», - розповіли в поліції про обставини трагедії.
Наразі затримано 46-річного власника квартири у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх.
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Затриманому повідомлено про підозру, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину.
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