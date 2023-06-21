Подарок, о котором мечтают миллионы детей, стал причиной трагедии в Киевской области.

О страшном инциденте рассказали в полиции Киевской области, пишет Politeka.net.

По словам правоохранителей, в Тараще 6-летний именинник врезался на мотоцикле в ограждение.

Детский автотранспорт мальчик получил в подарок.

«Двадцатого июня малолетний ездил по улице на детском мотороллере. Вдруг ребенок не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор. С гематомой височной части головы и черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в детскую больницу», - рассказали в полиции обстоятельства несчастья.

Полицейские также призвали родителей следить за досугом детей.

Тем временем стало известно о серьезном ДТП, которое произошло сегодня, около 11 часов, на автодороге М 30 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка — Луганск — Изварино, возле железнодорожного переезда неподалеку от города Кропивницкого в направлении города Умани.

В настоящее время движение транспорта временно ограничено в обоих направлениях.

«На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные организовали объездное движение через поселок Новое. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации», – призвали патрульные полицейские водителей.

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Кроме того, Politeka.net писала, что полиция разыскивает свидетелей трагедии.