О страшном инциденте рассказали в полиции Киевской области, пишет Politeka.net.
По словам правоохранителей, в Тараще 6-летний именинник врезался на мотоцикле в ограждение.
Детский автотранспорт мальчик получил в подарок.
«Двадцатого июня малолетний ездил по улице на детском мотороллере. Вдруг ребенок не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор. С гематомой височной части головы и черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в детскую больницу», - рассказали в полиции обстоятельства несчастья.
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Полицейские также призвали родителей следить за досугом детей.
Тем временем стало известно о серьезном ДТП, которое произошло сегодня, около 11 часов, на автодороге М 30 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка — Луганск — Изварино, возле железнодорожного переезда неподалеку от города Кропивницкого в направлении города Умани.
В настоящее время движение транспорта временно ограничено в обоих направлениях.
«На месте происшествия работают все необходимые службы. Патрульные организовали объездное движение через поселок Новое. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации», – призвали патрульные полицейские водителей.
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Также сообщалось, что суд поставил точку в деле об ужасном убийстве 19-летней красавицы.
Кроме того, Politeka.net писала, что полиция разыскивает свидетелей трагедии.