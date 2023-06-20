Личаківський районний суд Львова нарешті виніс вирок юнаку з Житомирщини за вбивство 19-річної львівської студентки.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генерального прокурора. 22-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. За скоєне його засуджено до довічного позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що страшний злочин стався ще у березні 2021 року – тоді хлопець жорстоко розправився зі своєю 19-річною дівчиною.

«Для цього чоловік приїхав до Львова, де зняв в оренду квартиру та запросив потерпілу у гості. Під час зустрічі між парою вкотре виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс понад двадцять ударів ножем у серце та груди потерпілої. Від отриманих травм вона померла на місці», - розповіли в прокуратурі обставини трагедії.

Приховуючи злочин, юнак продовжив оренду квартири ще на добу, а потім втік, забравши усі свої речі і знаряддя злочину.

Однак правоохоронцям вдалося його розшукати і затримати.

«Під час судового розгляду, попри визнання вини у скоєному, у вчиненому чоловік не розкаявся», - зазначили в прокуратурі.

Додамо, жорстоке вбивство 19-річної студентки з Дніпропетровщини Дар'ї Косенок, яка навчалася у Львові, приголомшило тоді усю країну.

Вбивця дівчини розповів правоохоронцям, що причиною конфлікту стали ревнощі.

Пара зустрічалася близько року і згодом хлопець почав проявляти несподівану агресію і занадто контролювати Дашу. Тоді вона вирішила розірвати з ним стосунки.

«Але він продовжував її переслідувати, погрожував, що він вчинить самогубство, накладе на себе руки. Даша була дуже співчутлива та добра, її це турбувало. Вона казала: мама, якщо з ним щось станеться, я собі цього ніколи не пробачу. Він на цьому зіграв, виманив її шантажем.

Вона хотіла з ним розійтися по-людськи – поговорити перед розривом. Він це розумів і зробив так, щоб вона не дісталася нікому», – розповідала мама дівчини Ганна Косенок.

Батьки Даші були впевнені, що вбивство їхньої доньки було заздалегідь спланованим.

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