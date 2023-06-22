В результате взрыва произошел пожар на 7-м и 8-м этажах дома в Днепровском районе по ул. Малышка, пишет Politeka.net.
Как сообщили в КМВА, предварительная причина взрыва – утечка газа.
«По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир», - рассказали в ГСЧС.
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Взрыв произошел в 3:45.
«На месте взрыва работает шесть звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время два человека травмированы. 18 – спасено. Спасательные работы продолжаются», – добавили в КМВА.
Известно, что из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы.
К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 ед. техники. На месте работают психологи ГСЧС.
Жители дома рассказывают, что, услышав взрыв, подумали, что это "прилет".
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