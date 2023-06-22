Ужасный взрыв произошел в 16-этажном жилом доме в украинской столице.

В результате взрыва произошел пожар на 7-м и 8-м этажах дома в Днепровском районе по ул. Малышка, пишет Politeka.net.

Как сообщили в КМВА, предварительная причина взрыва – утечка газа.

«По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир», - рассказали в ГСЧС.

Взрыв произошел в 3:45.

«На месте взрыва работает шесть звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время два человека травмированы. 18 – спасено. Спасательные работы продолжаются», – добавили в КМВА.

Известно, что из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы.

К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 ед. техники. На месте работают психологи ГСЧС.

Жители дома рассказывают, что, услышав взрыв, подумали, что это "прилет".

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