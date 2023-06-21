Про страшний інцидент розповіли в поліції Київської області, пише Politeka.net.
Зі слів правоохоронців, у Таращі 6-річний іменинник врізався на мотоциклі в огорожу.
Дитячий автотранспорт хлопчик отримав в подарунок.
«Двадцятого червня малолітній їздив по вулиці на дитячому моторолері. Раптово дитина не впоралася з керуванням та в’їхала у сусідський бетонний паркан. З гематомою скроневої частини голови та черепно-мозковою травмою хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні», - розповіли в поліції обставини нещастя.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Вибух на залізниці в окупованому Криму, спротив набирає обертів: "Гарно!"
"Так і не покаявся": у справі про вбивство 19-річної красуні-студентки поставили крапку
Масштабна НП: українців терміново попередили про нові проблеми
Ольга Сумська звернулася до старшої доньки, яка живе у Москві: "Моя..."
Поліцейські також закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей.
Тим часом стало відомо про серйозну ДТП яка сталася сьогодні, близько 11-ї години, на автодорозі М 30 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине, біля залізничного переїзду неподалік міста Кропивницького у напрямку міста Умані.
Наразі рух транспорту тимчасово обмежений в обох напрямках.
«На місці автопригоди працюють всі необхідні служби. Патрульні організували об’їзний рух через селище Нове. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», - закликали патрульні поліцейські водіїв.
Останні новини України:
Після зникнення світла почалися проблеми з водою.
Також повідомлялось, що суд поставив крапку у справі про жахливе вбивство 19-річної красуні.
Крім того, Politeka.net писала, що поліція розшукує свідків трагедії.