Подарунок, про який мріють мільйони дітей, став причиною трагедії на Київщині.

Про страшний інцидент розповіли в поліції Київської області, пише Politeka.net.

Зі слів правоохоронців, у Таращі 6-річний іменинник врізався на мотоциклі в огорожу.

Дитячий автотранспорт хлопчик отримав в подарунок.

«Двадцятого червня малолітній їздив по вулиці на дитячому моторолері. Раптово дитина не впоралася з керуванням та в’їхала у сусідський бетонний паркан. З гематомою скроневої частини голови та черепно-мозковою травмою хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні», - розповіли в поліції обставини нещастя.

Поліцейські також закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей.

Тим часом стало відомо про серйозну ДТП яка сталася сьогодні, близько 11-ї години, на автодорозі М 30 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине, біля залізничного переїзду неподалік міста Кропивницького у напрямку міста Умані.

Наразі рух транспорту тимчасово обмежений в обох напрямках.

«На місці автопригоди працюють всі необхідні служби. Патрульні організували об’їзний рух через селище Нове. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», - закликали патрульні поліцейські водіїв.

Останні новини України:

Після зникнення світла почалися проблеми з водою.

Також повідомлялось, що суд поставив крапку у справі про жахливе вбивство 19-річної красуні.

Крім того, Politeka.net писала, що поліція розшукує свідків трагедії.