В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Согласно новому отчету Генштаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пишет Politeka.net.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки.

На Лиманском направлении враг совершил также безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и пытается не допустить продвижения украинских войск.

Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские защитники продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, но несет большие потери.

Кроме того, украинские воины сдерживали наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

«Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои», - отмечала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Самые тяжелые, в частности, на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.

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