Согласно новому отчету Генштаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пишет Politeka.net.
На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки.
На Лиманском направлении враг совершил также безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки.
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На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и пытается не допустить продвижения украинских войск.
Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.
Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские защитники продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.
Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, но несет большие потери.
Кроме того, украинские воины сдерживали наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
«Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои», - отмечала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Самые тяжелые, в частности, на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.
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