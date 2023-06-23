В Маріуполі ліквідували офіцерів армії окупанта.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише Politeka.net.
За його словами, окупанти оселилися в приватному будинку маріупольців, що виїхали з міста, тікаючи від війни. Будинок знаходився в Приморському районі неподалік від Маріупольского морського порту.
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Але, судячи з кадрів, від нього залишиться лише попіл - у будинку сталася потужна пожежа. Про причини пожежі повідомляється лише те, ще це стало наслідком роботи Маріупольського Спротиву.
Як результат – ліквідовано щонайменше 4 офіцера.
«П’ятниця починається з гарних новин», - підкреслив Андрющенко.
Раніше стало відомо про потужний вибух в районі Бердянська.
Вибух, за його словами, було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району.
Місцеві повідомляли про влучання в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Троянда" с. Азовське Бердянського району.
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Крім того, Politeka.net писала, що окупанти от-от опиняться у пастці.