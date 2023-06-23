В Сети появились кадры, во что россияне превратили город-крепость Бахмут.

В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, зеленые и цветущие проспекты превратились в руины, а жилые дома в пепелища, пишет Politeka.net.

Пользователи соцсетей отмечают, что россия никому и ничего хорошего еще не приносила, а также с печалью констатируют, что кадрам не удивлены.

«Варвары и убийцы», «Русские довольны», «А что еще может нести страна, культом которой является смерть?!»,

«Россия несет только горе, страдание, ненависть, разрушение, уничтожение, смерть. И ничего больше»,

«Где нога рроссиянина, там война, разруха и нищета».

Добавим, что на Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев и атак армии российских оккупантов. Враг проводит ротационные мероприятия.

«Также туда зашли подразделения воздушно-десантных войск врага, мотострелковые подразделения, которые видели разбитые подразделения "Вагнера" и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо более осмотрительно, чем это делал "Вагнер", - сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Также сообщалось, что украинские защитники уничтожили влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командир взвода снайперов "Призрак Бахмута" президентской бригады Александр, позывной "Призрак".

Тем временем в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают оккупанты сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

Ранее украинский защитник, который ведет телеграм-канал «Бахмутский» сообщал, что продолжаются позиционные бои, оккупанты стянули силы и пытаются вернуть свои позиции.

Последние новости Украины:

ВСУ успешно перемалывают врага - новые данные о разгромных ударах.

Также сообщалось, что Байден разработал сценарий победы Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вот-вот окажутся в ловушке.