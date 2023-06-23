Згідно з новим звітом Генштаба ЗСУ, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, пише Politeka.net.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив також безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Золота Нива, Велика Новосілка і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії і намагається не допустити просування українських військ.

Росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Також повідомляється, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири - по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв'язку противника.

Додамо, раніше в Міноборони повідомили, що українські захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі, але несе велиуі втрати.

Крім того, українські воїни стримували наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

«На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої», - зазначала заступниця міністра оборони україни Ганна Маляр.

Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Останні новини України:

Затишне лігво окупантів перетворили на смолоскип.

Також повідомлялось, що Байден розробив сценарій перемоги України.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти от-от опиняться у пастці.