В результате воздушной атаки есть погибшие. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГВА.

Согласно сообщению, таковы страшные последствия попадания обломков в 24-этажное здание Соломенского района.

«На данный момент обнаружены двое погибших. Пострадавших – 8 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке. Данные оперативного сведения уточняются», – сообщили в КМВА.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщают, что ночью противник нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона «Shahed», и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожью.

«Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дроны были уничтожены. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА.

Кроме того, враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, пострадали мирные люди», – говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что оккупантам не удастся удержать Крым, и они об этом знают.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам отомстили за ракетные атаки.