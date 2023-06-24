Об этом сообщают российские СМИ. Так, в Ростове-на-Дону якобы захвачен штаб Южного военного округа, здание МВД, ряд подразделений Минобороны, участвовавшие в войне, переходят под командование ЧВК.

На улицах Ростова много военной техники и вооруженных людей.

В то же время, по неподтвержденной информации, вертолеты ВКС рф наносят удары по «вагнеровцам» в Воронежской области. В Сети появились кадры на которых, как утверждается, «вагнеровцы» в Ростовской и Воронежской области сбили вертолеты министерства обороны России, которые открыли по ним огонь.

В Подмосковье экстренно усилены меры безопасности, замечена военная техника.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что что в российской столице "проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности", причем "в связи с поступающей информацией".

Введен дополнительный контроль на дорогах и возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский поддержал мятеж Пригожина. Бывший глава компании "ЮКОС" и бывший российский политзаключенный написал в своем телеграм-канале:

"То, чем сейчас мы можем помочь своей стране – помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!).

А если он пойдет на Москву, помешать его остановить – помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий".

В Сети Ходорковского раскритиковали за призывы «помогать уголовнику».

В свою очередь главарь «вагнеровцев» Пригожин утверждает, что на сторону «Вагнер» готовы перейти многие.

«Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам и поэтому происходят стычки. Там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они руками машут радостные и многие из них говорят: «Мы хотим пойти с вами». Уже человек 60-70 те кто к нам присоединился, хотя мы прошли еще небольшой путь. Я думаю, пол-армии готовы пойти с нами», - утверждает «повар» Путина.

В Сети также появились кадры, как колонны «вагнеровецв без проблем проезжают мимо автобусов, которые выставил ОМОН, чтобы преградить им путь.

Также появились кадры, как Пригожин отдает "вагнеровцам" распоряжение в Ростове: "Остёмся тут. Блокируем город Ростов и выдвигаемся на Москву".

Последние новости Украины:

Киев пережил страшную ночь - есть погибшие, много раненых.

Пригожин пошел войной на Шойгу.

Также сообщалось, что оккупантам не удастся удержать Крым, и они об этом знают.