Внаслідок повітряної атаки є загиблі. Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМВА.
Згідно з повідомленням, такі страшні наслідки влучання уламків в 24–типоверхову будівлю Соломʼянському районі.
«На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються», - повідомили в КМВА.
В свою чергу у Генштабі ЗСУ повідомляють, що вночі противник завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.
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Крім того, протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони «Shahed», та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.
«Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.
Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди», - йдеться у повідомленні.
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Також повідомлялось, що окупантам не вдасться утримати Крим і вони про це знають.
Крім того, Politeka.net писала, що росіянам помстилися за ракетні атаки.