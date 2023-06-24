А именно, как сообщили в КМВА, на 16, 17, 18, 19 этажах (18-больше), пишет Politeka.net.
Также произошел пожар, который сейчас уже ликвидировали.
В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.
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«Обнаружены тела 2 погибших людей. Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта. Пострадали по меньшей мере 40 автомобилей припаркованных у дома», - сообщили в КМВА.
В Сети появляются кадры с места, на которых видны страшные разрушения дома и изуродованные автомобили.
Поисково-спасательные работы в доме продолжаются.
Напомним, ночью противник нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине.
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Также сообщалось, что ВСУ обнаружили слабые места в обороне врага.