В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций.

А именно, как сообщили в КМВА, на 16, 17, 18, 19 этажах (18-больше), пишет Politeka.net.

Также произошел пожар, который сейчас уже ликвидировали.

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.

«Обнаружены тела 2 погибших людей. Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта. Пострадали по меньшей мере 40 автомобилей припаркованных у дома», - сообщили в КМВА.

В Сети появляются кадры с места, на которых видны страшные разрушения дома и изуродованные автомобили.

Поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

Напомним, ночью противник нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

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