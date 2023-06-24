Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, у Ростові-на-Дону нібито захоплено штаб Південного військового округу, будівлю МВС, низку підрозділів Міноборони, які брали участь у війні, переходять під командування ПВК.
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На вулицях Ростова багато військової техніки та озброєних людей.
У той же час, за непідтвердженою інформацією, гелікоптери ВКС Росії завдають ударів по «вагнерівцям» у Воронезькій області. У Мережі з'явилися кадри на яких, як стверджується, «вагнерівці» в Ростовській та Воронезькій області збили гелікоптери міністерства оборони Росії, які відкрили вогонь.
У Підмосков'ї екстрено посилено заходи безпеки, помічено військову техніку.
У той же час мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в російській столиці "проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки", причому "у зв'язку з інформацією, що надходить".
Запроваджено додатковий контроль на дорогах та можливе обмеження проведення масових заходів.
Російський опозиціонер Михайло Ходорковський підтримав заколот Пригожина. Колишній глава компанії "ЮКОС" та колишній російський політв'язень написав у своєму телеграм-каналі:
"Те, чим зараз ми можемо допомогти своїй країні – допомогти людям почути Пригожина, поки він каже правду (жах, що я говорю!).
А якщо він піде на Москву, перешкодити його зупинити – допомагати з бензином та солярою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний”.
У Мережі Ходорковського розкритикували за заклики «допомагати карному злочинцю».
У свою чергу ватажок вагнерівців Пригожин стверджує, що на бік Вагнера готові перейти багато хто.
«Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас, Росгвардія та міліція, то вони руками махають радісні і багато хто з них каже: «Ми хочемо піти з вами». Вже чоловік 60-70 ті, хто до нас приєднався, хоча ми пройшли ще невеликий шлях. Я думаю, півармії готові піти з нами», - стверджує «кухар» Путіна.
У Мережі також з'явилися кадри, як колони «вагнерівців без проблем проїжджають повз автобуси, які виставив ОМОН, щоб перегородити їм шлях.
Також з'явилися кадри, як Пригожин віддає "вагнерівцям" розпорядження в Ростові: "Залишимося тут. Блокуємо місто Ростов і висуваємось на Москву".
Останні новини України:
Київ пережив страшну ніч – є загиблі, багато поранених.
Пригожин пішов війною на Шойгу.
Також повідомлялося, що окупантам не вдасться утримати Крим і вони про це знають.