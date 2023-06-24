Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, у Ростові-на-Дону нібито захоплено штаб Південного військового округу, будівлю МВС, низку підрозділів Міноборони, які брали участь у війні, переходять під командування ПВК.

На вулицях Ростова багато військової техніки та озброєних людей.

У той же час, за непідтвердженою інформацією, гелікоптери ВКС Росії завдають ударів по «вагнерівцям» у Воронезькій області. У Мережі з'явилися кадри на яких, як стверджується, «вагнерівці» в Ростовській та Воронезькій області збили гелікоптери міністерства оборони Росії, які відкрили вогонь.

У Підмосков'ї екстрено посилено заходи безпеки, помічено військову техніку.

У той же час мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в російській столиці "проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки", причому "у зв'язку з інформацією, що надходить".

Запроваджено додатковий контроль на дорогах та можливе обмеження проведення масових заходів.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський підтримав заколот Пригожина. Колишній глава компанії "ЮКОС" та колишній російський політв'язень написав у своєму телеграм-каналі:

"Те, чим зараз ми можемо допомогти своїй країні – допомогти людям почути Пригожина, поки він каже правду (жах, що я говорю!).

А якщо він піде на Москву, перешкодити його зупинити – допомагати з бензином та солярою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний”.

У Мережі Ходорковського розкритикували за заклики «допомагати карному злочинцю».

У свою чергу ватажок вагнерівців Пригожин стверджує, що на бік Вагнера готові перейти багато хто.

«Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас, Росгвардія та міліція, то вони руками махають радісні і багато хто з них каже: «Ми хочемо піти з вами». Вже чоловік 60-70 ті, хто до нас приєднався, хоча ми пройшли ще невеликий шлях. Я думаю, півармії готові піти з нами», - стверджує «кухар» Путіна.

У Мережі також з'явилися кадри, як колони «вагнерівців без проблем проїжджають повз автобуси, які виставив ОМОН, щоб перегородити їм шлях.

Також з'явилися кадри, як Пригожин віддає "вагнерівцям" розпорядження в Ростові: "Залишимося тут. Блокуємо місто Ростов і висуваємось на Москву".

Останні новини України:

Київ пережив страшну ніч – є загиблі, багато поранених.

Пригожин пішов війною на Шойгу.

Також повідомлялося, що окупантам не вдасться утримати Крим і вони про це знають.