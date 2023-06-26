Крылья орла достались чижику, чтобы лететь не за кровавой добычей, а крошки поклевать.

Такую мысль высказал публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох, комментируя неожиданное решение главаря «вагнеровцев» Пригожина остановить мятеж.

«В шаге от победы взять и развернуть колонну идущую на Москву! Какая муха укусила Пригожина? Что за предложение ему сделал Путин через Лукашенко, что от него нельзя было отказаться?

Но раз развернул – так, наверное, сделали такое предложение. А иначе как? А может и не было никакого предложения. Может просто он сам не ожидал, что все так пойдет. Чувак пришел сыграть по маленькой, а ему привалил такой куш, который он не знает куда девать… Вот и сбежал из казино…», - размышляет Кох.

Кох отмечает, что даже бойцы пригожина шокированы таким поворотом событий: «все шло прекрасно, мы шли на Москву, никто ее защищать не собирался, Путин со всей своей кодлой - сбежал… И тут наш атаман киксанул… Или как они говорят: фуфло прогнал».

По мнению Коха, Пригожин не собирался захватывать власть, это не входило в его планы.

«Он попросту испугался своего успеха. Так же как и мы все, он сам, скорее всего, был крайне удивлен степенью гнилости всей той властной (прежде всего - силовой) вертикали».

Также Кох предположил, что развязка этой истории, которая еще не закончена, возможно, будет еще более неожиданной.

В то же время, подчеркивает Альфред Кох, ясно одно:

«Путин беззащитен и никому не нужен. Тот, кто первый, обладая силой, аналогичной ЧВК «Вагнер» это поймет, тот и будет править Россией».

Добавим, в свою очередь экс-директор ЦРУ предположил, что Пригожин остановил мятеж из-за того, что у него сдали нервы.

"Это восстание, хотя и вызвало аплодисменты, не вызвало той поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять сделку. Он отказался от этих усилий", - высказался Дэвид Петреус.

По его мнению, Путин "пошатнулся", что делает его более уязвимым, чем когда-либо. А Пригожину удалось сохранить свою жизнь, однако он потерял ЧВК.

"И ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси", - добавил Петреус.

Тем временем в Сети появились кадры, как Пригожин прокомментировал результат своего мятежа: "Всех взбодрили. Нормальный результат".

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