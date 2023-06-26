Так, были осуществлены пуски трех крылатых ракет «Калибр» из подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря, пишет Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

«Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "шахед"", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные).

Все дроны были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования Центр.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток 25 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты С-300 против гражданских целей в Запорожской области.

Кроме того, оккупанты нанесли 33 авиаудара, а также более 45 атак MLRS. Российские террористические атаки повлекли гибель гражданских людей, повреждения жилых домов, предприятий и административных зданий.

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