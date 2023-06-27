Российские оккупанты почти год сражались за Бахмут, но так и не смогли его захватить.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, «вагнеровцы» из Бахмута «позорно сбежали» и сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника.

"И это четкий маркер, насколько для них важен Бахмут и как важно его удержать. За 10 месяцев они его не смогли взять и очень быстро его потерять – это было бы пиком унижения", – подчеркнул Череватый.

По его словам, наряду с десантными подразделениями есть пехотные подразделения, другие ВЧК, которые связаны с минобороны РФ, а также новые набранные из уголовников штурмовые роты «Шторм Z».

Тем временем в Сети появились кадры Бахмута, сделанные с высоты птичьего полета. На видео и фото Влады и Константина Либеровых можно увидеть, что от города ничего не осталось.

«Россия и пригожин вместе с вагнерами решили освободить Бахмут. Освободить от нормальной цивилизованной счастливой жизни. Люди, жившие в этих зданиях, ныне разрушенных до основания – потеряли все. Их родной город стерли с лица земли. Нет ничего. Остался только русский мир. Такой, как он есть...», - говорится в подписи к страшным кадрам.

Комментируя ужасные фото и видео, уехавшие из родного города жители Бахмута оплакивают свою мирную и счастливую жизнь, рассказывают, каким город был красивым до войны, признаются, что не могут поверить в то, что все потеряли.

«Лучше бы пригожин освободил так Москву, но это была обычная постановка», «Никогда не простим! Никогда не забудем!», «Мой Бахмут…».

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