Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, відбулось 38 бойових зіткнень.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.

На Лиманському напрямку окупант завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Також повідомляється, що авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога», - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ.

Додамо, ввечері 26 червня президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні повідомляв, що українські воїни просуваються вперед.

«Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Побажав хлопцям побільше таких днів…», - зазначив президент.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський підтвердив, що Сили оборони зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас.

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