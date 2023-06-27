Некоторые силы группы «Вагнера» могут последовать за Пригожиным в Беларусь, идет строительство лагерей.

Об этом, как пишет Politeka.net, идет речь в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики института напоминают, что оппозиционное издание «Верстка» сообщило, что белорусские власти строят в Беларуси несколько новых лагерей для размещения бойцов «группы Вагнера» и что в Осиповичах Могилевской области уже ведется строительство базы площадью 24 000 квадратных километров для 8 000 бойцов группы «Вагнер».

«Расположение базы группы Вагнера в Осиповичах не представляет непосредственной угрозы для Украины; Осиповичи находятся примерно в 200 километрах от международной границы Беларуси с Украиной, и создание новых баз группы Вагнера в Гомельской или Брестской областях на границе с Украиной было бы гораздо более тревожным», - отмечают эксперты института.

По мнению аналитиков, Александр Лукашенко может попытаться использовать бойцов Пригожина и группы Вагнера, чтобы уравновесить давние усилия России по установлению постоянного военного присутствия в Беларуси.

«Будущее группы Вагнера неясно, но, скорее всего, в нее не войдет Евгений Пригожин, и она, возможно, больше не будет существовать как отдельная или унитарная организация», - подчеркивают аналитики.

Напомним, 26 июня российское издание Вёрстка сообщило, что в Осиповичском районе якобы началось строительство лагеря для наёмников «Вагнер». В посте говорится, что журналисты издания получили подтверждающие комментарий в лесничестве и от источника «близкого к руководству Могилёвской области». В тексте сказано, что лагерей якобы будет несколько для 8 000 наёмников, площадь нынешнего — 24 000 кв.м.

Кроме того, указано, что несколько родственников наёмников ЧВК «Вагнер», подтверждают, что их отправят в Беларусь.

Последние новости Украины:

Как Лукашенко может испольовать вагнеровцев и Пригожина.

Также сообщалось, кто может заменить Пригожина в "вагнере" после провального мятежа.

Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян все плохо на фронте.