Оккупанты каждый день уничтожают, ровняют с землей, выжигают украинские города и поселки.

Так, сегодня утром Авдеевку сострясли два ракетных удара.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, всего за сутки на Волновахском направлении россияне совершили 21 обстрел Угледара, обстреляли Пречистовку из Градов и артиллерии.

На Донецком направлении в Красногоровке под обстрелами оказались четыре улицы, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.

«Утром Авдеевку сотрясли два ракетных удара», - рассказал Кириленко.

На Горловском направлении в Часовоярской общине в результате атак повреждены три частных дома, шесть многоэтажек и территория предприятия. В Соледарской общине повреждены три дома в Никифоровке. Также под огнем оказались Раздолевка и Васюковка.

На Лисичанском направлении под обстрелами Лиманская община: в Торском повреждены 4 дома, в Ямполе — 1 дом, в Тернах разрушены 3 дома и повреждены 4, в Ямполевке разрушены 1 дом и 1 поврежден.

К сожалению, не обошлось без жертв – за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, еще один человек был ранен.

Тем временем появилась информация, что россияне, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине.

Об этом сообщила представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Для этого россияне уже пополнили свои запасы, в том числе получили партию дронов-камикадзе.

«Мощности у них еще есть. Это свидетельствует о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. В Черном море корабельная группировка скромная по меркам тех, которых они разворачивали обычно – 7 кораблей. Они занимаются разведкой. Скорее всего, готовят следующий удар», – сказала Гуменюк.

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Также сообщалось, что у россиян на фронте все плохо – штурмы проваливаются один за другим.

Кроме того, сообщалось, что в Кремле после провального штурма новый фаворит.