Евгений Пригожин, скорее всего, больше не будет входить в группу «Вагнер».

Более того, «Вагнер», возможно, больше не будет существовать как отдельная или унитарная организация.

Такое мнение озвучили аналитика американского Института изучения войны, анализируя итоги мятежа и выступление путина вечером 26 июня.

«Обращение Путина к вагнеровским командирам и военнослужащим указывает на то, что Кремль стремится заманить вагнеровцев в состав Минобороны России, но неясно, как Кремль организует вагнеровцев в свою военную структуру. Кремль может распустить силы Вагнера, действующие на Украине, для усиления существующих воинских формирований, или заставить силы Вагнера записаться в ЧВК, связанные с Минобороны России», - предполагают эксперты.

По словам аналитиков, Кремль может принять решение сохранить структуру Вагнера исключительно для поддержки операций в Африке или на Ближнем Востоке и разгрома группировки Вагнера на территории Украины.

«Такие сценарии могут повлиять на боевой дух и боевую эффективность сил Вагнера», - уверены аналитики Института, отмечая, что ранее Пригожин утверждал, что командиры и личный состав Вагнера категорически выступали против подчинения Вагнера Минобороны России и отмечал, что российское военное командование будет использовать опытных «вагнеровцев» в качестве пушечного мяса.

«Силы Вагнера, которые ранее пользовались своей автономией, скорее всего, столкнутся с враждебностью со стороны российского военного командования в отместку за усилия Вагнера по подрыву регулярных войск», - предпологают аналитики Института, как будут развиваться события.

Эксперты также полчеркивают, что издание The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы сообщало, что российский спецназ угрожал причинить вред семьям вагнеровских командиров во время вооруженного мятежа.

«Это может еще больше спровоцировать напряженность и снизить моральный дух», - говорят в Институте.

Добавим, тем временем в Минобороны РФ заявили, что вся тяжелая военная техника «вагнеровцев» будет передана ВС РФ.

«Подготовка уже идет», - подчеркнули в Минобороны оккупантов.

Пользователи соцсетей, комментируя данное заявление Минобороны, отмечают:

«Вот и настал конец «Вагнер», «Демилитаризация Вагнер»,

«ЧВК Вагнер все!»,

«Значит, побед у Путина больше не будет, смертников нет больше»,

«Начал бунт, в итоге сам проиграл и остался не с чем».

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