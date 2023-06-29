Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, к сожалению, количество погибших снова увеличилось.

«Около четырех часов спасатели деблокировали еще одно тело. Так количество погибших выросло до 12 человек. Все идентифицированы», – сообщил министр МВД Игорь Клименко.

В результате двух обстрелов, по его словам, травмированы 65 человек.

Напомним, что удар ракетами Искандер по Краматорску российские оккупанты нанесли в половине восьмого вечера 27 июня. Одна ракета попала в ресторан в центре города, другая с разницей в 30 секунд упала в пригороде – поселке Беленькое.

Подозреваемый в корректировке ракетного удара по Краматорску 27 июня был задержан. По данным следствия, мужчина сотрудничал с ФСБ и получил задачу снять на видео кафе и окружающую территорию, и проверить, есть ли внутри люди.

Мужчина посылал видео через Telegram. На кадрах, по данным прокуратуры, было заведение и припаркованы рядом автомобили.

"Через некоторое время после отправки видео по центру Краматорска представители государства-агрессора нанесли удар из ОТРК "Искандер M", в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети", - сообщала прокуратура.

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Среди погибших в Краматорске - две 14-летние сестры.

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