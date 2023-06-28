Не встигши прийти до тями після підриву Каховської ГЕС, мешканці Херсонщини кожного дня потерпають від масованих атак.
Так, російські війська вчергове обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА Бериславський та Херсонський райони, Херсон і його передмістя.
В Херсоні під ворожий удар потрапили цивільні будівлі у мікрорайонах Корабел, ХБК, Північний та у передмістях. Після обстрілів люди знаходили залишки боєприпасів та нерозірвані снаряди у дворах та городах.
«Зафіксовано пошкодження багатоповерхових та приватних будинків, кафе, гаражів та автомобілів», - розповіли в поліції Херсонщини..
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У смт Антонівка через ворожі обстріли пошкоджено будинки на дев’яти вулицях, поранено 36-річного чоловіка та жінок віком 81 і 60 років.
Біля смт Комишани під час ворожого обстрілу на полі вигоріло 10 га врожаю ячменю.
Крім того, російські окупанти вдаються до злочинів, які приголомшують цинізмом.
Так, в поліцію надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому с.Нова Збур’ївка Скадовського району російські військові на БТР скоїли наїзд на 83-річну жінку.
У той момент старенька просто стояла біля паркану будинку. Внаслідок наїзду бабуся загинула на місці.
А у тимчасово окупованому місті Каховка вночі російські військові викрали з дому 39-річного місцевого жителя.
Нині його доля невідома.
Додамо, згідно з офіційними даними, станом на ранок 28 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" рівень води увійшов в природне русло, коливання рівня відповідають природним коливанням цієї пори року.
Підтопленими залишаються 2 населені пункти (2 будинки) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
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