Оккупанты из разгромленной российской роты «Шторм» записали видеообращение, в котором назвали причины, почему отказываются дальше воевать.

Кадры, которые начали распространяться по Сети, были записаны 28 июня.

«Вот остатки перед вами бригады «Шторм», точнее роты. Изначально нас было 150 человек, мы прибыли в зону «СВО». После ожесточенных боев, после всего, что мы увидели вот остатки пацанов, что остались. Среди нас два «двухсотых». Нас сегодня привезли с передовой, вот в эти «апартаменты», - завил оккупант перед камерой.

На кадрах можно увидеть, что из 150 человек в живых остались около 20. Также оккупант рассказал, что именно в этих «апартаментах» мобилизованные получали грозы от полковника ФСБ.

«И сейчас мы здесь отдохнули ровно три часа после дороги, с передка. На передке нам не поставлялся БК, нам не поставлялись ни вода, ни подукты питания, не вывозились «трехсотые». До сих пор там гниют «двухсотые», их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые в принципе не стоило бы выполнять. Мы считаем, что нас просто обнуляют!», - жалуется российский оккупант, пришедший на украинскую землю.

Оккупант также пожаловался, что их опять отправляют на передовые позиции, в село Приютное Запорожской области.

«Опять, в мясорубку, где мы уже были!», - паникует россиянин.

Суть их обращения, говорит оккупант, заключается в том, что они отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в руки военной полиции.

Если же из тех, кто выжил и попал на видео, погибнет – то это будет означать, что их убили свои.

«Если кто-то из тех, кто здесь, погибнет, они погибли не на передке, а их просто обнулили. Его просто застрелили свои», - говорит оккупант.

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