Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, українські захисники на напрямку Рівнопіль – Володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також він зазначив, що українські воїни завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

«На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — підкреслив речник.

Тим часом на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Додамо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямках Лимана, Бахмута та Мар'їнки, а протягом доби 28 червня відбулося 40 бойових зіткнень.

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